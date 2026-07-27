Совет Федерации одобрил упрощенную регистрацию автомобилей в новых регионах.

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Сенаторы окончательно утвердили правила упрощенной регистрации автомобилей для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожья и Херсонщины. Заодно продлили сроки действия целого пакета документов.

Что касается машин, то правительству дали карт-бланш на 2026-2027 годы. Теперь кабмин сможет определять ситуации, когда транспорт, зарегистрированный в этих субъектах или на территории Украины до конца 2025-го, можно оформлять без лишних трат. Никаких таможенных платежей, утилизационного сбора или госпошлины. Фактически – прямой путь к номерам.

Причем собирать кипу бумаг тоже не придется: диагностическую карту, документы о прохождении таможни и сертификаты соответствия Техрегламенту просто не спросят. В общем-то, процедура становится максимально приземленной и быстрой.

Кого это коснется напрямую? Во-первых, россиян, которые постоянно живут (или жили на момент вхождения областей в состав РФ) на этих территориях. Во-вторых, местные компании со своим автопарком. Под льготные условия попадает и транспорт, обращенный в госсобственность с последующей передачей в казну или госорганизациям.

Отдельный блок поправок касается бюрократии по недвижимости. Документы, выданные до вступления регионов в состав России и служащие основанием для регистрации прав, будут действовать вплоть до 1 января 2027 года. Между прочим, формально этот срок истек еще 1 июля 2026-го, так что норме придали обратную силу.

Коснулись изменения и семейного права. Свидетельства об усыновлении, полученные до даты воссоединения, теперь признаются бессрочными. В отношении опеки и попечительства логика несколько иная: документы работают в течение года с момента, как органы опеки зафиксируют данные о подопечном.

Закон вступает в силу сразу после официального опубликования. Поправки по недвижимости распространят на правоотношения с 1 июля 2026 года, а обновленные правила усыновления и опеки – с 1 марта того же года.

Ранее «За рулем» разбирался, когда владельцам электросамокатов придется ставить их на учет.