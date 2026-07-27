КАМАЗ возобновил производство после двухнедельного простоя
После двухнедельного корпоративного отпуска к своим рабочим местам вернулись сотрудники ПАО «КАМАЗ». Они приступили к работе с 27 июля. Напомним, производственные мощности автопроизводителя были приостановлены с 13 по 26 июля.
Изначально летний простой планировался в течение трех недель. Но, по решению руководства, период сократили с трех до двух недель. Такое решение связано с ростом объема заказов на автомобили нового модельного ряда К5.
«Сокращение корпоративного отпуска указывает на высокую загрузку мощностей. Когда спрос на новую модель, в данном случае К5, превышает стандартные темпы выпуска, производитель вынужден жертвовать временем простоя заводов, чтобы выполнить план по отгрузкам», — заявил в беседе с Pravda.Ru аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.