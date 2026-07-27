КамАЗ возобновил производство после двухнедельного простоя

После двухнедельного корпоративного отпуска к своим рабочим местам вернулись сотрудники ПАО «КАМАЗ». Они приступили к работе с 27 июля. Напомним, производственные мощности автопроизводителя были приостановлены с 13 по 26 июля.

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Изначально летний простой планировался в течение трех недель. Но, по решению руководства, период сократили с трех до двух недель. Такое решение связано с ростом объема заказов на автомобили нового модельного ряда К5.