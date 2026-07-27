Брутальный внедорожник GAC Yue 7 представят 7 августа

Внедорожник GAC Yue 7 представят в Китае 7 августа.

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Автомобиль имеет габариты кузова: 5045 мм в длину, 2004 мм в ширину и 1933 мм в высоту. Колесная база - 2900 мм. GAC Yue 7 оснащен гибридной силовой установкой с возможностью внешней подзарядки. Под капотом - 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 170 л.с.

Общая мощность силовой установки составляет 544 л.с. Ёмкость тяговых батарей составляет 28,3 и 45,975 кВт·ч, что обеспечивает запас хода на электротяге в 116 и 188 км соответственно.

Экстерьер рамного автомобиля оформлен в типичном для своего класса стиле. Он отличается угловатыми пропорциями кузова, массивными бамперами, штатными порогами, крупными блоками головной оптики и широкими колесными арками.

Вполне возможно, что внедорожник в будущем появится и в России. Хотя представители GAC пока официально не подтверждают это.

Ранее "РГ" сообщала, что GAC GS4 нового поколения вышел на рынок КНР с диапазоном цен 87,8-100,8 тысячи юаней (1-1,15 млн) без учета специальных выгод.