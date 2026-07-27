Apple встроит Maps в автомобили Ford

Apple и Ford объявили о стратегическом партнерстве: начиная с 2027 года Apple Maps станет встроенным навигационным сервисом новой платформы электромобилей Ford. В отличие от CarPlay, где карты работают через подключенный iPhone, Apple Maps будет интегрирован непосредственно в программную платформу автомобиля.

Соглашение выглядит особенно примечательным на фоне недавних планов Apple по развитию рекламы в Maps. Весной компания подтвердила запуск рекламных размещений в картографическом сервисе: бизнес сможет продвигать свои точки в результатах поиска и разделе рекомендаций. Теперь потенциальная аудитория сервиса может расшириться за счет встроенных автомобильных экранов.

Новая версия Apple Maps для Ford будет поддерживать навигацию с учетом дорожной обстановки в реальном времени, поиск объектов, оптимизацию маршрутов для электромобилей и подготовку аккумулятора к быстрой зарядке. Кроме того, картографические данные будут использоваться системой помощи водителю BlueCruise нового поколения для более точного движения по автомагистралям.

Ранее генеральный директор Apple Тим Кук назвал Apple Maps своей самой большой ошибкой, заявив, что неудачный запуск привел к внутренним изменениям.