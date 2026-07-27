Постаревший Land Rover Discovery Sport снимут с производства до конца этого года

Прямого наследника у самой старой модели Land Rover в ближайшие годы не будет.

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Компактный семейный кроссовер Land Rover Discovery Sport дебютировал в 2014 году, в его основе лежит платформа D8/PTA с поперечно расположенным ДВС. Первый рестайлинг Discovery Sport пережил в 2019-м, в 2020-м у него появилась plug-in гибридная модификация, в 2023-м случился второй и последний рестайлинг. Производится Discovery Sport на заводе JLR в Хейлвуде (Англия, графство Мерсисайд) вместе с соплатформенным кроссовером Range Rover Evoque, ныне пребывающим во втором поколении (выпускается с 2018 года).

По данным британского журнала Autocar, производство Discovery Sport завершится в конце этого года, так как устаревшая модель не соответствует новым правилам безопасности GSR2 Евросоюза, финальная фаза которых вступила в силу 7 июля этого года. В теории JLR могла бы адаптировать Discovery Sport к GSR2, но это привело бы к удорожанию устаревшего кроссовера, спрос на который и так невелик.

В первой половине этого года, по данным самой компании, Discovery Sport разошёлся в мире тиражом 5316 шт., что на 32,1% меньше, чем в январе-июне 2025-го. Сейчас Discovery Sport — наименее востребованная модель Land Rover. Для сравнения скажем, что Range Rover Evoque в первой половине этого года продан в количестве 13 993 (-29,8%), что тоже довольно скромно, но Evoque престижнее и моложе, его рыночный потенциал ещё не исчерпан, поэтому Evoque адаптировали к правилам GSR2, а Discovery Sport — нет.

В начале этого десятилетия компания JLR рассчитывала выпустить новое поколение Discovery Sport на платформе EMA (Electrified Modular Architecture), то есть «второй» Discovery Sport должен был стать электромобилем, но затем на фоне глобального замедления спроса на электромобили и ухудшения финансового здоровья JLR этот проект был отложен в долгий ящик. То есть в ближайшие годы нового Discovery Sport можно не ждать, а первой новинкой компании на платформе EMA станет кросс-лифтбек Range Rover GT, он выйдет на рынок в 2027 году и фактически заменит на конвейере завода JLR в Хейлвуде уходящий Discovery Sport.

Грядущее снятие с производства Discovery Sport в очередной раз ставит вопрос о будущем бренда Discovery, который в 2027 году останется с одной флагманской моделью — внедорожником Discovery пятого по официальной хронологии поколения. Discovery продаётся немногим лучше Discovery Sport: в первой половине этого года реализовано только 5736 шт. (-24%). Два года назад предполагалось, что «шестой» Discovery будет похож на минивэн, но с тех пор об этом проекте ничего не слышно. Между тем запускающийся в этом году в Китае бренд Freelander нацелен ровно на ту же аудиторию, что и Discovery, — на семейных покупателей, любящих путешествия. Как JLR собирается разводить на рынке Freelander и Discovery, пока непонятно.