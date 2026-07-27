Почему электромобиль чаще всего не первая машина в семье

Доцент кафедры логистики и транспортно-технологических систем ГУУ Артем Меренков рассказал "Российской газете", что глобально картина электромобилизации не меняется.

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"Это транспорт для города, для определенного сегмента потребителя, у которого чаще всего это далеко не первый автомобиль в семье. Системное развитие электромобилизации требует комплексного подхода. Стал ли электромобиль основным в парке? Лишь в 1-2 странах. В Норвегии, где 94% продаж новых автомобилей приходится на этот транспорт. И в Дании - 64,1%. В остальных странах данный показатель колеблется от 5,2% (Италия) до 21,5% в Великобритании. Что касается России, то в нашей стране по итогам первой половины 2026 года в России было реализовано 4 606 новых электрокаров, 54,3 тысячи новых электромобилей и гибридных машин суммарно (90,7% превышает показатель того же периода 2025 года). Доля электрокаров и гибридов отечественного производства в первом полугодии увеличилась с 9,4 до 27,3%. При этом основной объем продаж электромобилей сосредоточен в двух столицах: на Москву пришлось 54% договоров, на Санкт-Петербург - 23%. На третьем месте - Краснодар (6%). Если обратиться к мировому опыту, то от 60-85% (62% - Южная Корея, 85% - Канада) пользователей заряжают электромобиль дома. На зарядную станцию повышенной мощности потребуется еще и разрешение. Не стоит забывать и о наличии свободных электрических мощностей в сети", - отметил эксперт.

Ранее "РГ" сообщала, что ситуация с топливом отразилась и на российском автомобильном рынке. В последние три недели продажи электрокаров и гибридов существенно выросли.