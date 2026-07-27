У российского кроссовера Tenet T8 появилась новая комплектация

Российский автомобильный бренд Tenet объявил о расширении комплектаций пятиместной версии флагманского кроссовера T8. Вслед за модификацией "Актив", продажи которой начались 1 июля 2026 года, покупателям становится доступна новая версия "Прайм" с расширенным набором опций. Цена новинки стартует от 3 199 000 рублей (с учетом различных программ и трейн-ин). Новое исполнение уже доступно для покупки в официальных дилерских центрах марки.

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"Прайм" предлагает расширенный набор опций: панорамную крышу с люком и шторкой, атмосферную подсветку салона, электропривод двери багажника с функцией открывания без помощи рук, салонные зеркала с подсветкой.

В оснащение такого кроссовер также входят: мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном, бортовой компьютер с диагональю 10,3 дюйма, "акустические" передние стекла, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с 8 динамиками, система кругового обзора 540°, 6 подушек безопасности, электрическая регулировка водительского и пассажирского сидений в 6 направлениях, подголовники всех сидений с регулировкой по высоте, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Под капотом у машины турбированный двигатель объемом 1,6 литра, который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. Снижение массы автомобиля на 144 кг положительно сказалось на топливной экономичности. Минимальный расход топлива на трассе составляет 6,3 л/100 км, в смешанном цикле - 7,7 л/100 км, в городском цикле - 9,6 л/100 км.

Одной из особенностей пятиместного T8 стал голосовой помощник, который активируется кнопкой на руле или командой "Привет, Tenet". Система позволяет управлять рядом функций автомобиля, не отвлекаясь от дороги: регулировать климат-контроль, включать обогрев сидений, открывать и закрывать окна, управлять радио, громкостью музыки и другими настройками.

Автомобиль оснащен полным зимним пакетом, который включает подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.