Гибридный внедорожник Tank 400 выходит на авторынок России

Компания ООО "Грейт Волл Мотор Рус" объявила о выходе на российский рынок гибридной версии внедорожника Tank 400.

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Стоимость комплектации "Техно премиум" составит 6 999 000 рублей. Старт продаж намечен на первую половину августа.

Под капотом скрывается гибридная интеллектуальная архитектура полного привода Hi4-T. В основе силовой установки - двухлитровый турбомотор мощностью 231 л.с. и электродвигатель, развивающий 163 л.с. В результате совокупная пиковая мощность внедорожника достигает 394 л.с., а крутящий момент - 750 Нм.

ДВС работает в паре с 9-ступенчатой гибридной автоматической трансмиссией. Электропривод интегрирован в трансмиссию.

Внешний вид гибридной версии практически идентичен бензиновому исполнению "Премиум". Однако внедорожник оснащен выдвижными боковыми подножками с электроприводом, функцией раздачи внешней электроэнергии и широким набором ассистентов безопасности.

Салон Tank 400 "Техно Премиум" отделан натуральной кожей "Наппа" и оснащен премиальной аудиосистемой с сабвуфером, системой активного шумоподавления и двухслойными стеклами. Мультимедийная система с дисплеем диагональю 16,2 дюйма поддерживает подключение смартфона и имеет интегрированные онлайн-сервисы Яндекс Авто.

Для адаптации к суровым российским условиям Tank 400 оснащен полным зимним пакетом. В него входят подогревы всех сидений, руля, лобового стекла, зеркал заднего вида, форсунок омывателя и омыватель камеры заднего вида. Электронный ограничитель скорости и бачок стеклоомывателя увеличенного объема (4,5 л) также входят в комплектацию.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Китае прошла премьера нового внедорожника Geely Galaxy Cruiser 700.