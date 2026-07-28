Toyota объявила отзыв моделей Grand Highlander и Lexus TX

Toyota, прекратившая официальные поставки на российский рынок, инициировала в США отзывную кампанию. Под отзыв попали две модели — Grand Highlander и Lexus TX. Причиной стал возможный дефект в конструкции задней оси, пишет Carscoops.

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Обе машины оснащены двумя задними мостами, выполненными из кованого алюминия. Несмотря на то что технология подразумевает высокую надежность, поставщик компонентов допустил ошибку на производстве. Это привело к тому, что часть деталей изготовили из сырья, которое не соответствует требуемым параметрам прочности.

Специалисты компании выяснили, что из-за этого существует риск разрушения опоры оси в месте ее соединения с рычагом подвески. Если это произойдет, задняя часть автомобиля потеряет стабильность, что может спровоцировать ДТП.

Всего под отзыв попадает 5408 машин, среди которых Lexus TX и TX Hybrid 2026 модельного года, собранные с 10 по 27 апреля 2026 года, а также Lexus TX Plug-In Hybrid, произведенные с 10 по 21 апреля. Кроме того, в списке оказались бензиновые и гибридные версии Toyota Grand Highlander 2026 года, собранные с 10 по 27 апреля.

С 23 августа специалисты начнут работы по бесплатной замене узла крепления задней оси, если в этом будет необходимость.

Ранее Jeep призвал автовладельцев прекратить эксплуатацию двух моделей. Проблема касается внедорожников Wrangler и Gladiator, выпущенных с 10 по 16 ноября 2025 года и оснащенных определенными стальными дисками поставщика Maxion Wheels. В компании сообщили, что при поездках возможно появление трещин в подобных дисках.