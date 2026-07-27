Российский авторынок замер: ждать ли снижения цен?

Аналитик Целиков: Авторынок России показал стабильный результат к концу июля

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Статистика объема продаж новых легковых автомобилей в России за период с 20 по 26 июля зафиксировалась на планке в 25,4 тысячи единиц. Казалось бы, цифра скромная, особенно на фоне прошлогодних результатов.

Символический прирост в 1% относительно предыдущей семидневки вряд ли кого-то обнадежит, если вспомнить, что к аналогичному периоду 2025 года рынок просел почти на 6%. Такую сводку 27 июля опубликовал в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По сути, сегмент легковушек нащупал дно и закрепился на уровне 25 тысяч машин в неделю. Специалист полагает, что в ближайшее время серьезных колебаний ждать не стоит. Однако, по его мнению, разрыв с показателями прошлого года будет становиться все заметнее – отрицательная динамика продолжит усиливаться.

Совсем иная тональность у отчета по легкому коммерческому транспорту. За ту же неделю удалось продать лишь 1123 таких автомобиля. Падение не просто заметное, а обвальное: минус 10% к позапрошлой неделе и сразу 26,4% к результату годичной давности. Тренд на снижение в этом секторе выглядит устойчивым и пока не думает меняться, констатирует Целиков.

В сегменте грузовиков ситуация получилась разнонаправленной. Дилеры передали покупателям 905 машин – это на 4,1% меньше, чем неделей ранее, но зато на 7,2% больше прошлогоднего уровня. Правда, радоваться такому локальному всплеску особо не приходится. Даже несмотря на низкую базу, накопленный итог рынка по-прежнему в минусе: падение составляет 13% третий год кряду. В агентстве уже пересмотрели полугодовой прогноз в сторону ухудшения для классов HCV и MCV.

Об изменении цен на автомобили «За рулем» уже рассказывал на примере локализованного кроссовера.