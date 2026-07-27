Каковы перспективы продаж автомобилей Tenet Plus: оценки экспертов

Эксперт Иванов сравнил объем спроса на машины брендов Tenet, Tenet Plus и Esteo

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Рыночный потенциал нового Tenet Plus упирается вовсе не в абстрактную удачу, а в три жестких фактора. Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов в беседе с агентством «Автостат» перечислил ключевые переменные: ценник относительно базового Tenet и прямых соперников, бесперебойность поставок вкупе с локальной сборкой и, наконец, умение дилеров переложить красивые слоганы позиционирования на язык понятной клиенту выгоды.

В момент запуска, который намечен на третий квартал 2026-го, речь идет о достаточно скромных цифрах. Блинов считает реалистичным коридор примерно в 8-15 тысяч проданных машин в дебютном периоде. На горизонте полного года, если производство заработает стабильно, а ценовое позиционирование не даст трещину, потенциал модели гораздо шире – от 25 до 40 тысяч автомобилей ежегодно.

Добраться до верхней планки, правда, получится лишь при одном условии. Младшие версии L4 и L6 обязаны четко занять свои ценовые ниши, а более крупная L8 не должна оказаться в опасной близости к Esteo или топ-комплектациям Tenet T8. Иначе модели рискуют отъедать аудиторию друг у друга, размывая общий результат.

Расстановка сил внутри бренда

Внутри брендовой иерархии спрос распределится примерно так. Николай Иванов, отвечающий за продажи новых автомобилей в «Рольфе», ожидает, что по чистым объемам лидерство останется за оригинальным Tenet. Tenet Plus, по его логике, разместится на второй строчке – причем без прямой каннибализации с первенцем.

Все дело в рыночной логике: Tenet Plus гораздо ближе к покупательским массам, чем более престижный Esteo. Однако при этом он и не вступает в агрессивную лобовую борьбу с исходным Tenet за объемы продаж. Как раз наоборот – модели делят поле, расширяя охват марки.

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