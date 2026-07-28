Во время наводнения в Китае владелец BYD YangWang U8 плавал по рекам

В Китае пассажир BYD YangWang U8 показал на видео мореходные качества внедорожника. Он снял, как автомобиль движется по затопленной местности во время наводнения. С учетом того, что такие стихийные бедствия не редкость для Китая, производитель автомобиля предусмотрел для него специальный «плавательный» режим.

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«В Китае сейчас наводнение, которое принес тайфун Ноул. Это большая проблема, но владельцы внедорожника BYD YangWang U8 могу спокойно проплывать по затопленным улицам во время сильнейшего наводнения, активируя аварийный режим плавания (Yachting Mode)», — отмечается в публикации Telegram-канала No Limits.

Производитель подчеркивает, что режим плавания предусмотрен для преодоления чрезвычайных ситуаций, а не для развлечения. При погружении на глубину свыше 1,4 м автомобиль автоматически отключает ДВС, закрывает окна, переключает климат на рециркуляцию и открывает люк для аварийного выхода.

В таком режиме U8 способен оставаться на плаву до 30 минут, двигаясь вперед со скоростью 3 км/ч за счет вращения колес. После активации режима автомобиль необходимо доставить в сервисный центр для проверки. Силовая установка внедорожника представляет собой последовательный гибрид: 2,0-литровый турбомотор работает в качестве генератора для четырех независимых электромоторов, установленных на каждом колесе. Суммарная мощность достигает 1196 л.с.