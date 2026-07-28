Москву назвали мировым лидером по переходу на электротранспорт

Москва является мировым лидером по масштабам перехода общественного транспорта на электротягу. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

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«Насколько я знаю, столица по переходу на электротягу в общественном транспорте — первый город на Земле по внедрению электротранспорта», — выразился Алиханов, комментируя вклад столичной мэрии в активное развитие городского электротранспорта.

При этом Москва не только покупает, но и производит: так, в ближайшей перспективе в мегаполисе будет запущено производство литий-ионных батарей и тяговых аккумуляторов для электробусов. Помимо этого завода, строится еще один, где будет налажен выпуск аккумуляторных батарей повышенной мощности, в том числе и для гражданских беспилотников.

Рынок электрокаров и гибридов набирает обороты по всей России, отметил Алиханов. В подтверждение этому министр привел показатели продаж: за первое полугодие 2026-го было продано 54 тысячи транспортных средств данного вида.

В марте сообщалось о разработке проекта по обновлению таксопарков за счет отечественных электромобилей. Инициатива только готовилась к обсуждению на уровне регуляторов и должна была дополнить закон о локализации такси.