Mercedes-Benz показал фото «Гелика»-кабриолета: что известно о новинке

Mercedes-Benz анонсировала премьеру нового G-Class Cabriolet

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Похоже, в Штутгарте решили освежить легенду в самом неожиданном формате. Mercedes-Benz G-Class вновь примерил образ кабриолета, доказательством чему служит свежий видеотизер, раскрывающий особенности четырехдверного кузова без жесткой фиксации кровли. На утекших в сеть промо-кадрах отчетливо видна автоматическая матерчатая конструкция, которая в сложенном виде прячется прямиком за спинками заднего ряда.

Кстати, намерения создать открытую модификацию компания подтвердила довольно давно – еще в сентябре 2025-го. А уже весной двадцать шестого инсайдеры из Autoblog подкинули технических подробностей, намекнув, что сердце новинки перекочует прямиком из актуальных заряженных версий. Речь идет о классической 4-литровой битурбо «восьмерке», отдача которой составит внушительные 577 лошадиных сил и 850 Н·м крутящего момента.

Но если заглянуть в прошлое модели, становится ясно – эксперименты с открытым верхом тут вовсе не дань сиюминутной моде. Истоки растут прямиком из 1979 года, когда миру явили утилитарный G-Wagon Cabriolet. Та машина и близко не стояла с современным премиумом: сугубо армейские и фермерские задачи решались с помощью ручного складного тента из брезента и съемных пластиковых окон, с которых лед приходилось соскребать вручную.

Эпоха гедонизма посетила внедорожник существенно позже, в 90-х, когда производитель кардинально пересмотрел философию открытой версии. Спартанскую утилитарность заменили дорогим салоном, а неудобную ручную тряпку – гидравлической системой складывания. Правда, последний серийный тираж подобной премиальной роскоши сошел с конвейера еще в 2013 году, так что грядущее возвращение наследника ждали достаточно долго.

А когда в России ждать новый Mercedes-Maybach GLS, «За рулем» рассказывал.