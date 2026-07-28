В «Авито Авто» рассказали, какие машины меньше всего «наматывают» километры.

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Специалисты «Авито Авто» изучили базу объявлений, чтобы определить модели с самым скромным среднегодовым пробегом.

Бесспорное первенство у Mercedes-Benz G-класс AMG – в среднем, такие внедорожники проезжают всего 7,5 тыс. км в год, причем 70% выставленных на продажу «Геликов» имеют годовой накат менее 10 тыс. км.

О том, кто еще вошел в число «домоседов», рассказал Максим Мозговой, менеджер продукта «Автотека».

По статистике сервиса, средний показатель по всем авто на площадке составляет 17 100 км в год. Каждый четвертый владелец (23%) укладывается в 10 тыс. км за 12 месяцев, а почти половина автолюбителей (48%) проезжают от 10 до 20 тыс. км.

Следом за лидером в рейтинге малоезженых автомобилей расположились кроссоверы BMW: X1 с результатом 11,8 тыс. км и X3 с 12 тыс. км. У этих моделей доля экземпляров с пробегом до 10 тыс. км составляет 43,6% и 42,5% соответственно.

В топ-10 также попали:

Lada 4x4 – 12,2 тыс. км, при этом почти в половине предложений (47,4%) годовой накат не превышает 10 тыс. км.

Kia Seltos и Lexus NX – по 12,3 тыс. км, у обоих брендов доля автомобилей с минимальным пробегом держится на уровне около 40%.

Toyota Corolla и Audi Q5 – по 12,4 тыс. км за год (у Corolla доля машин до 10 тыс. км – 43,4%, у Q5 – 36,2%).

Завершают десятку Mercedes-Benz GLE Coupe и Lexus RX со средними показателями 12,6 тыс. км и долей «малоезженых» экземпляров 35,7% и 37,2% соответственно.

Комментируя данные, Максим Мозговой отмечает: низкий годовой пробег характерен не только для представителей премиум-сегмента. В случае с дорогими авто это чаще всего говорит о том, что машина используется как запасная или выезжает лишь по особым поводам.

А у массовых моделей причины могут быть сугубо практическими – например, Ниву нередко покупают для сезонных вылазок на природу или на дачу, отсюда и скромные цифры на одометре.