АвтоВАЗ представил новые версии Lada Largus: круиз-контроль и многое другое

АвтоВАЗ расширил список доступных комплектаций для автомобилей Lada Largus. Теперь пассажирский универсал в кросс-исполнении и коммерческий фургон доступны в новых максимальных версиях под названиями "Техно" и "Драйв".

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Largus Cross предлагают в двух комплектациях: базовой "Драйв" и новой максимальной "Техно". Новая версия оценивается в 2 022 000 рублей - на 75 тысяч дороже базовой. В исполнении "Техно" Largus Cross получает серебристые рейлинги вместо черных, а также дополнительные опции, такие как розетка в багажнике, тонировка задних стекол, передние парктроники и подогрев заднего дивана. Эта версия предлагается только с 1,6-литровым мотором на 106 л.с. и механической коробкой передач.

Фургон Lada Largus также получил новое топовое исполнение "Драйв". Ранее максимальной комплектацией считался "Комфорт", но теперь его заменил "Драйв". Цена на новую версию составляет 1 797 000 рублей. Фургон с двигателем мощностью 106 л.с. получает задние парктроники, камеру заднего вида, круиз-контроль с ограничителем скорости, черные рейлинги и 15-дюймовые легкосплавные колеса.

В салоне основным отличием станет медиасистема Enjoy Pro с 8-дюймовым дисплеем и сервисами "Яндекса", а также два динамика и мультируль.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что АвтоВАЗ ушел в корпоративный отпуск и готовится к запуску производства Lada Azimut.