Крупные сети АЗС ослабляют ограничения на продажу топлива

Российские сети АЗС начали поэтапно отменять или смягчать ограничения на продажу топлива, сообщают «Известия».

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В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Лукойл» уже снял лимиты. Также в столице свободно можно приобрести бензин и на заправках Teboil. В то же время на многих АЗС «Газпром нефти» в Москве сохраняется лимит в 30 литров на бензин и дизельное топливо, хотя в компании уточнили, что на части станций ограничение касается только оплаты через мобильное приложение, а окончательное решение остаётся за конкретной АЗС. В сети «Нефтьмагистраль» лимит в 50 литров действует только на АИ-100 (в том числе при розливе в канистры), тогда как остальные марки бензина и дизель отпускаются без ограничений.

В регионах ограничения постепенно смягчаются, но полностью не сняты. «Роснефть» увеличила объём отпуска бензина с 30 до 50 литров на один автомобиль, аналогичные меры введены на заправках «Башнефти». В «Лукойле» сообщили, что в отдельных субъектах сохраняются как лимиты, так и система продажи по чётным и нечётным дням. На АЗС «Газпрома» ограничения отменены в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на трассе М-4 «Дон», однако в других регионах они продолжают действовать.

Ранее стало известно, что топливный кризис в России добрался до железных дорог. «РЖД» столкнулись с нехваткой дизельного топлива для локомотивов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».