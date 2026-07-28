Обновленный кроссовер Haval Xiaolong заметили в Китае во время тестов. Ранее такая модель вышла на внешние рынки под именем Jolion Max.

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Автомобиль сохранил узнаваемый экстерьер, но его салон был заметно переработан. Здесь установили 2-спицевый руль и раздельные центральный монитор и панель приборов.

Тестовая версия кроссовера оборудована параллельной гибридной системой с возможностью внешней подзарядки. Впрочем, точные параметры обновленного Xiaolong пока не раскрываются, уточняют "Китайские автомобили".

Ранее сообщалось, что бренд Haval сохраняет лидерство на московском авторынке по итогам первой половины 2026 года. Автомобили марки разошлись в Москве тиражом в 8 486 экземпляров. На второй позиции - Geely с результатом 7 061 продаж, на третьей - Tenet с 6 333 продажами.