Представлен седан BYD Han с запасом хода до 1008 км и двумя электромоторами.

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Очередной BYD Han готовится к премьере – китайский гигант выкатил официальные снимки крупного седана из линейки Dynasty. Машина доберется до публики в конце августа, на автосалоне в Чэнду. Вообще-то, это уже третья модель марки, преодолевающая психологическую отметку в тысячу километров без розетки, если считать только «электрички».

В реальности у новинки будет и гибридная версия, но главные цифры обеспечивает чистый аккумулятор емкостью за 102 кВт.ч. В зависимости от исполнения седан проедет от 820 до 1008 км. Последний показатель – рекорд для семейства. Для сравнения, тысячный рубеж ранее покорился суперкару Yangwang U7 и премиальному лифтбеку Denza Z9 GT.

Базовая электрическая модификация обходится одним мотором сзади, развивающим 503 лошадиные силы.

При желании спереди добавляют еще один агрегат на 272 силы. А вот гибридная связка выглядит скромнее: тут работают в паре 1,5-литровый ДВС на 156 лошадок и 272-сильный электромотор.

На чистом электричестве такой вариант способен уехать на 370 км.

Габариты новинки сигнализируют о ее намерениях в бизнес-классе. Кузов вытянулся на 5256 мм в длину, раздался на 1999 мм в ширину и по высоте достиг 1510 мм. Колесная база внушительная – 3130 мм. Дизайнеры заигрывают со спортивным стилем, особенно обращает на себя внимание задняя оптика: диодная паутина смотрится свежо. Правда, интерьер и полный перечень оснащения пока держат в секрете.

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