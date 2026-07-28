В Китае официально начались продажи Lynk&Co 07 GT. Автомобиль вышел на рынок в четырех комплектациях по цене от 157,8 до 208,8 тысячи юаней (1,83-2,42 млн рублей) без учета скидки.

Габариты модели составляют 4846 х 1900 х 1485 мм. Полноприводную версию приводит в движение связка 1,5-литрового ДВС и пары электромоторов на 530 л.с. До 100 км/ч универсал разгоняется за 4 секунды.

Полного заряда батареи ёмкостью 28,3 кВт·ч автомобилю хватит на 170-200 км без включения ДВС. общий запас хода находится в диапазоне 1315-1422 км.

В салоне разместили крупный 15,4-дюймовый экран. Объем багажника составил 614 литров.

За первые 27 минут после начала продаж спортивного универсала Lynk & Co 07 GT модель получила более 10 000 подтвержденных заказов.

Напомним, Lynk & Co - это бренд, основанный в 2016 году как совместный проект китайской Geely Auto Group и шведской Volvo Cars.

Ранее "РГ" сообщала, что кроссовер Lynk & Co 900 появится в России под брендом Nordcross.