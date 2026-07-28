Автомобилисты высмеяли высокий спрос на электрокары

Нет никакого «бума» на электромобили, если посмотреть количество проданных единиц в штуках. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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Дилеры и дистрибуторы массово сокращают скидки на NEV-автомобили (на новых источниках энергии) в условиях увеличения спроса. Об этом пишет «Коммерсант». Так, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилон» Ольга Петрова отмечает, что если еще весной многие бренды активно стимулировали спрос, то сейчас необходимость делать скидки на популярные гибриды и электромобили постепенно исчезает. Шапарин раскрыл, как часто на самом деле водители выбирают электромобили.

«Абсолютные продажи электромобилей в штуках находятся на совершенно мизерном уровне, не заслуживающим внимания федеральных СМИ. Те сотни машин, на которые есть предзаказ, — это практически ничего. Сколько сотен тысяч машин продают одновременно Автоваз, TENET и другие бренды? Эффект низкой базы дает возможность нарисовать сотни или десятки процентов роста, но в штуках это все будет совершенно незначительно для рынка. Электромобиль, сколько бы ни рассказывали его продавцы про то, как он хорошо себя ведет, все равно это игрушка богатых людей, которые, если они не имеют дома собственные зарядки, попадают в категорию "электробомжей"», — отметил он.

При этом Шапарин отметил, что жизнь "электробомжа" незавидна, так как в ней присутствуют кое-какие трудности с зарядным устройством для такого автомобиля.

«Его жизнь незавидна. Естественно, это дорогая зарядка, и она может быть перегружена другими машинами, не электромобилями. Вводятся дополнительные ограничения со стороны МЧС по парковкам электромобилей ради обеспечения безопасности, что мы горячо приветствуем. Также спрос вырос, потому что люди увидели публикации, что государство сокращает субсидирование. В перспективе мы не увидим взрывного спроса, так как эти машины станут чуть дороже», — рассказал собеседник НСН.

В заключение Шапарин напомнил, какую машину сегодня может позволить себе среднестатистический покупатель.

«Средний российский потребитель пытается купить б/у машину так, чтобы она была не сильно «ушатана». Среднему российскому автомобилю, находящемуся в эксплуатации, 14 лет. О каких электромобилях за несколько миллионов может идти речь?» — подытожил он.

Ранее стало известно, что в России запретили парковать электромобили и грузовики под железнодорожными мостами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».