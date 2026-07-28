Volvo готовит новинку с индексом EX50

Компания Volvo Cars стремится укрепить свои позиции на европейском рынке, для чего готовит новую модель с индексом EX50, заявка на который недавно появилась на сайте Ведомства Европейского союза по интеллектуальной собственности (EUIPO).

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О том, что в модельной линейке Volvo может появиться новый универсал, мы рассказывали ещё на прошлой неделе, но пока это неофициальная информация. Однако индекс EX50, обнаруженный в электронной базе EUIPO, косвенно подтверждает эту информацию.

Сейчас модельный ряд Volvo состоит преимущественно из кроссоверов, а традиционных легковушек осталось всего две — это постаревший топливный среднеразмерный универсал Volvo V60 второго поколения и малопопулярный флагманский электрический лифтбек Volvo ES90. Электрический универсал или кросс-универсал может занять в модельном ряду место между компактным кроссовером Volvo EX40 и среднеразмерным кроссовером Volvo EX60, причём по платформе он, скорее всего, будет унифицирован именно с Volvo EX60.

Volvo EX60 дебютировал в начале этого года, в его основе лежит новейшая электромобильная платформа SPA3 с 800-вольтовой архитектурой — эта платформа официально названа ключевой для грядущих новых моделей Volvo. Появление на этой платформе универсала выглядит вполне разумным шагом, ведь в Европе этот тип кузова по-прежнему очень востребован, а компания Polestar, отколовшаяся от Volvo Cars в 2017 году, уже в сентябре начнёт продажи своего среднеразмерного кросс-универсала Polestar 4 SUV.

Так вышло, что компании Volvo и Polestar теперь конкурируют друг с другом и для обеих европейский рынок является ключевым. Для Polestar Европа, можно сказать, стала единственным значимым рынком, так как продажи Polestar в Китае были остановлены в прошлом году из-за низкого спроса, а в этом году компанию буквально выгнали из США из-за её китайских корней.

Volvo, даром что, как и Polestar, находится под контролем китайского холдинга Geely, запрета на работу в США пока не получила, а во втором квартале текущего года ей даже удалось нарастить продажи в США на 4% до 42 360 автомобилей, вот только «электричек» среди них оказалось всего 4125 (-38% по сравнению с продажами во втором квартале 2025 года), тогда как Volvo считает себя преимущественно электромобильной компанией. Реагируя на этот тренд, Volvo именно с прицелом на рынок США готовит новые гибридные модели, которые, впрочем, будут востребованы и в Европе.

Продажи Volvo в Европе во втором квартале выросли на 2% до 104 259 автомобилей, из них 38 115 — это электромобили (рост на 25% по сравнению с продажами во втором квартале 2025 года). В так называемом Большом Китае (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань) продажи Volvo во втором квартале снизились сразу на 35% до 24 882 автомобилей, из них электромобилей всего 914 (+20%). При такой динамике компании Volvo, возможно, придётся через год-два свернуть продажи в Китае вслед за Polestar, чтобы избежать убытков.

Напомним, что 2025 год оказался для Volvo Cars убыточным, но в первой половине 2026 года ей удалось выйти в плюс: чистая прибыль составила 1,1 млрд шведских крон или 100 млн евро в переводе по текущему курсу.