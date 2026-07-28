Компания Kia анонсировала паркетник Seltos второй генерации для китайского рынка. От прочих версий такая пятидверка отличилась длиной и оформлением интерьера. В Поднебесной модель будет доступна с двумя бензиновыми моторами на выбор.

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Кроссовер Kia Seltos нового, второго по счету поколения представили еще в декабре прошлого года. Дебютным рынком для него стала Индия, затем паркетник появился в Корее, Европе и США. Ну а теперь свежий Seltos анонсировали для Китая – там предварительные продажи стартуют 13 августа. Оказалось, что у адресованного китайскому рынку кроссовера есть свои особенности.

Внешне «поднебесный» Kia Seltos в целом повторяет машины для других регионов. Главные фишки дизайна экстерьера – вогнутая радиаторная решетка, слившиеся с ней прямоугольные блоки фар, двойные вертикальные секции ходовых огней, выдвижные ручки дверей, вертикальные же задние фонари. Как и в других странах, в Китае еще можно будет купить чуть более брутальное исполнение X-Line с расширенным черным декором.

При этом китайский Seltos немного крупнее паркетников, предназначенных для остальных рынков. Его длина составляет 4460 мм против 4430 мм у «мировой» модели. Впрочем, колесная база едина для всех вариантов – 2690 мм. Китайцы пишут, что объем багажника «их» версии равен 483 л, со сложенными спинками второго ряда кресел – 1454 л.

Интерьер у нового Kia Seltos для КНР оформлен иначе. В других регионах модель имеет объединенные в табло виртуальную приборку и экран мультимедийной системы, каждый диагональю 12,3 дюйма. В Китае же модель получила отдельный и узкий приборный экран на 10 дюймов. А всю остальную площадь передней панели занимает единый 27-дюймовый дисплей. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. Так же, как в Корее и США, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок (в Европе и Индии паркетник сохранил привычный рычаг коробки).

В списке оборудования китайского Kia Seltos еще значатся панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев и вентиляция передних сидений и комплекс водительских ассистентов.

Официально объявлено, что в Поднебесной новый Селтос предложат с бензиновыми атмосферником 1.5 и турбомотором аналогичного объема. Базовый двигатель, по данным местных СМИ, выдает 115 л.с., он работает в паре с вариатором. Мощность 1.5T составляет 200 л.с., турбодвигатель укомплектован классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод, вероятно, только передний, тогда как в других странах Kia Seltos бывает полноприводным. Гибридная модификация, положенная паркетнику в остальных регионах, для Китая не заявлена – по крайней мере, пока.

Все подробности о Kia Seltos второй генерации для китайского рынка станут известны в середине августа.