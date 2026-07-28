Как будут продаваться автомобили во второй половине 2026 года: прогноз
Один из руководителей компании Carcraft Борис Беленький подвел итоги продаж кроссоверов и внедорожников в первые шесть месяцев и рассказал "Российской газете", что будет с авторынком во второй половине 2026 года.
"Подводя итоги первого полугодия 2026 года на российском рынке SUV, можно констатировать, что расстановка сил изменилась заметно. Однако я бы не торопился называть эти перемены окончательными - скорее, мы видим тактическую перегруппировку, вызванную сочетанием рыночных и регуляторных факторов. Во второй половине года общий рынок, вероятнее всего, сохранит текущий уровень в 110-130 тысяч новых автомобилей в месяц - резких скачков до осени мы, скорее всего, не увидим. Ключевой фактор неопределенности - это вопрос о повышении коэффициентов утилизационного сбора, которое отложили, но не отменили. Если осенью последуют новые решения, мы можем увидеть предпокупочный ажиотаж, аналогичный предыдущим волнам. Если же повышение вновь отложат, рынок продолжит двигаться ровно, и перераспределение долей будет проходить постепенно, без резких обвалов", - отметил эксперт.