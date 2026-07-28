Калужанам покрывают расходы за переход с бензина на метан

Власти нашего региона поддерживают использование водителями природного газа в качестве топлива и предлагают всем желающим перейти с бензина на метан весьма выгодные условия.

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В рамках программы поддержки жителям предоставляется скидка на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для использования природного газа. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она составляет до 33,3% стоимости переоборудования транспорта. Еще выгоднее условия для физических лиц и малого бизнеса — субсидия может достигать 66,7%.

Услуги по переоборудованию транспорта в нашем регионе оказывают порядка семи компаний. Полный список можно найти на сайте министерства строительства и ЖКХ Калужской области. Метан является самым экономичным видом альтернативного моторного топлива. Он стоит в два раза дешевле бензина АИ-92, при этом один литр бензина по расходу равен одному кубометру газа.

Кроме того, этот газ является более экологичным горючим для двигателей внутреннего сгорания – с ним автомобили выбрасывают в окружающую среду гораздо меньше вредных веществ. В связи с этим наш регион помогает водителям осуществить переход на газ с минимальными издержками.