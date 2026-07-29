Тест на выносливость: "Атом" прошел испытание на дальнобойность без подзарядки

Инженеры компании "Кама" провели испытания, чтобы выяснить, какой максимальный запас хода может показать электрокар "Атом" на одном заряде. В итоге пробег составил 597 км, что почти на 100 км превышает паспортные данные. Об этом сообщила пресс-служба марки.

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Испытатели отправились из инженерного центра "Атома" в Москве в Тулу и вернулись обратно без подзарядки. Чтобы сэкономить энергию, специалисты отключили систему помощи водителю и выбрали плавный стиль движения, избегая резких ускорений и торможений.

Электрокар "Атом" оснащен электродвигателем, развивающим 204 л. с. (295 Нм). Согласно заявленным характеристикам, запас хода по циклу WLTP составляет 500 км. Модель имеет задний привод и батарею емкостью 77 кВт·ч. Среди особенностей - дисплей на рулевом колесе и кузов без центральной стойки. Длина автомобиля - 3995 мм, колесная база - 2635 мм.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что "Атом" начали передавать своим первым покупателям.