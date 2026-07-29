"Москвич М70" на пороге мелкоузловой сборки

Кроссовер "Москвич М70" пока собирается в столице методом отверточной сборки из готовых машинокомплектов. Однако на фоне летнего перерыва на производстве начались работы по модернизации цеха сварки, которые уже вступили в активную фазу.

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Главный редактор "За рулем" Максим Кадаков сообщил, что на заводе проводятся тестовые испытания нового оборудования, а кузова "Москвича М70" замечены на линии окраски. Все подготовительные работы в окрасочном цехе успешно завершены, что позволяет предприятию выйти на запланированные производственные показатели к концу года.

Подготовка к запуску полноценной сварки и окраски кузовов идет полным ходом. На начальном этапе сварка кузова будет локализована примерно на 60-70% по количеству сварных точек, что значительно глубже, чем при сборке модели "Москвич 3".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что "Москвич 3е" стал дешевле.