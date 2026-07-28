Кроссоверы Sky Nomad от Xiaomi поедут на 92-м бензине

Компания Xiaomi представила технические характеристики гибридных кроссоверов Sky Nomad N90 и N70 за несколько дней до официальной презентации. Дата начала продаж и цены пока не разглашаются.

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Sky Nomad N70 и N90 построены по схеме последовательного гибрида. Под капотом находится 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 лошадиные силы, который работает как генератор. По данным производителя, двигатель адаптирован для использования бензина АИ-92 и выше.

В базовой версии Sky Nomad N70 установлен один электромотор мощностью 286 лошадиных сил. Опционально можно выбрать второй электродвигатель мощностью 136 лошадиных сил. Также доступны батареи емкостью 52 кВт/ч и 76 кВт/ч. С батареей на 52 кВт/ч автомобиль проедет на электротяге 265-270 километров по циклу WLTC, а с батареей на 76 кВт/ч - 375-380 километров.

В стандартной комплектации Sky Nomad N90 оснащен двумя электромоторами и аккумулятором на 76 кВт/ч, что обеспечивает запас хода на электротяге от 363 до 370 километров.

Интересно, что раньше китайские производители часто копировали западные модели, но Xiaomi решила пойти своим путем. Задняя часть обеих моделей полностью заимствована у Zeekr 8X и 9X, а передняя часть напоминает Volkswagen Talagon и Range Rover Evoque.

Длина кузова Sky Nomad N90 составляет 5285 мм, а колесная база - 3080 мм. Автомобиль будет предлагаться в пятиместной или семиместной конфигурации салона.

Sky Nomad станет второй ключевой линейкой автомобильного подразделения Xiaomi наряду с электрическими моделями SU7 и YU7.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Xiaomi YU7 GT обошел всех и поставил рекорд Нюрбургринга для автономных машин.