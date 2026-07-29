Baidu начала испытывать роботакси в Лондоне

Китайская компания Baidu начала дорожные испытания беспилотных электромобилей Apollo Go RT6 в Лондоне совместно с сервисом Freenow, принадлежащим американской Lyft. Об этом сообщает TechCrunch.

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Пока автомобили ездят только в районе Брент и с операторами безопасности в салоне, поэтому полноценным сервисом роботакси эти испытания еще не являются.

Baidu предоставляет автомобили и систему автономного вождения, а Freenow отвечает за работу парка и взаимодействие с местными властями. Компании рассчитывают открыть поездки для обычных пассажиров в 2027 году, если получат разрешение регуляторов. Роботакси будут работать в одном приложении с обычными такси и машинами с водителями.

Лондон становится одним из главных рынков для испытания роботакси за пределами США и Китая. Конкурент Baidu — принадлежащая Alphabet компания Waymo — также тестирует в городе автомобили с водителями безопасности, а Uber готовит запуск совместно с британским разработчиком Wayve.