Кассационный суд разрешил обезоруживать лихачей
Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал крайне важное разъяснение: водителей, регулярно нарушающих Правила дорожного движения, необходимо лишать лицензии на гражданское оружие. Лихач на дороге - лихач и на охоте. Потому любителей летать на авто, а не ездить, резонно обезоруживать.
Один из жителей Пензенской области пожаловался в суд на то, что Росгвардия отказала ему в выдаче лицензии на оружие.
Основанием стало заключение ОМВД России по Городищенскому району о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. Дело в том, что некогда гражданин был судим, а кроме того, он регулярно нарушал Правила дорожного движения: превышал скорость.
Напомним, несколько лет назад был принят закон, вводящий запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам, представляющим общественную опасность. Под действие этой нормы и попал гражданин - за свои неоднократные лихачества. Он попытался обжаловать решение, но Кассационный суд поддержал правоохранителей.
"Неоднократные факты управления транспортным средством с превышением установленной скорости движения сами по себе представляют серьезную опасность для жизни и здоровья населения, посягают на общественный порядок и общественную безопасность, а нежелание административным истцом соблюдать ПДД не исключает возможность совершения им правонарушений с использованием источника повышенной опасности", - пояснили в суде.