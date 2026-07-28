Кассационный суд разрешил обезоруживать лихачей

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал крайне важное разъяснение: водителей, регулярно нарушающих Правила дорожного движения, необходимо лишать лицензии на гражданское оружие. Лихач на дороге - лихач и на охоте. Потому любителей летать на авто, а не ездить, резонно обезоруживать.

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Один из жителей Пензенской области пожаловался в суд на то, что Росгвардия отказала ему в выдаче лицензии на оружие.

Основанием стало заключение ОМВД России по Городищенскому району о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. Дело в том, что некогда гражданин был судим, а кроме того, он регулярно нарушал Правила дорожного движения: превышал скорость.

Напомним, несколько лет назад был принят закон, вводящий запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам, представляющим общественную опасность. Под действие этой нормы и попал гражданин - за свои неоднократные лихачества. Он попытался обжаловать решение, но Кассационный суд поддержал правоохранителей.