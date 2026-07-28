Работников дилера Mercedes уличили в поездке в бар на авто клиента

Когда вы оставляете свой автомобиль на обслуживание у дилера, вы ожидаете, что он останется в мастерской. Однако в случае с Кимберли Портер из США все пошло не по плану: ее Mercedes-Benz C300 не только покинул сервисный центр в Коллиервилле без ее ведома, но и побывал в двух питейных заведениях. Теперь дилерский центр и технический специалист должны выплатить более 20 тысяч долларов штрафа.

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Вечером 16 января владелица получила уведомление от GPS-трекера о том, что ее машина покинула дилерский центр. Сначала она поехала в магазин, а затем в бар. На арендованном в автосалоне автомобиле Портер отправилась во второе место и обнаружила свой Mercedes на парковке.

После вызова полиции сотрудники обнаружили в баре технического специалиста автосалона Деррика Нгуена, который был арестован по обвинению в краже. По данным судебных протоколов, Нгуен был в состоянии алкогольного опьянения.

Адвокаты, представлявшие интересы Нгуена и дилерского центра, утверждали, что у него было разрешение на длительную тестовую поездку. Однако судья Линн Кобб отклонила этот аргумент, назвав поведение ответчиков "крайне возмутительным".

Суд присудил Кимберли Портер в общей сложности 20 270 долларов (1 600 000 рублей), включая 15 000 долларов (1 200 000 рублей) в качестве компенсаций. Суд общей юрисдикции округа Шелби ограничил размер возмещения 25 000 долларов (2 000 000 рублей).

Как сообщает CarScoops, Деррику Нгуену по-прежнему предъявлено обвинение в краже, и в следующем месяце ему предстоит снова предстать перед судом. Тем временем дилерский центр и Нгуен не заявляли о намерении обжаловать решение суда, но и не принесли извинений клиентке.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи автомобилей Mercedes-Benz могут запретить в США.