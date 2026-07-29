Honda может возродить Accord Crosstour

Ожидается, что модель будет предназначена для американского рынка. Её производство, вероятно, наладят в 2029 году на заводе в штате Огайо.

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Марка Honda продолжает перестраивать свою стратегию развития на американском рынке: ранее марка решила сфокусироваться на гибридах, избавилась от нескольких полностью «зелёных» проектов и сейчас готовится отправить в отставку «электропаркетник» Prologue. Думают в компании и о новинках, которые смогли бы в дальнейшем оценить поклонники бренда. Одной из них может стать кроссовер на базе Honda Accord.

О планах японского производителя сообщает Automotive News: по данным агентства, сейчас Хонда думает о новинке, внутреннее рабочее название которой Accord SUV. Ожидается, что её производство наладят примерно в середине 2029 года на заводе Honda в Мэрисвилле (штат Огайо, США). Предполагается, что такая новинка в Штатах поступит в продажу одновременно с обновлённым седаном Accord.

Скорее всего, неофициально анонсированную новинку, а также всё рестайлинговое семейство Honda Accord в дальнейшем будет оснащаться гибридными установками следующего поколения, разработкой которых сейчас занимается компания. Подробности о них появятся позже.

Не исключено, что ради новинки Honda возродит название Accord Crosstour: автомобиль с таким именем присутствовал на американском рынке с 2009 по 2012 году, однако особой популярности не снискал. Так, пиковым годом для этого кроссовера с покатой крышей стал 2010-й, тогда «штатные» дилеры реализовали около 28,9 тыс. экземпляров.

Вероятно, производитель решил, что модель «опередила своё время», и в ближайшем будущем интереса к подобному автомобилю будет больше. Предполагается, что так называемый Accord SUV будет представлять собой «приподнятый» лифтбек с увеличенным дорожным просветом, «подросшими» колёсами, пластиковым обвесом по периметру кузова и вместительным багажником. При этом платформа будет, как у нынешнего среднеразмерного седана.

Ожидается, что на американском рынке новинка от Хонды поборется за покупателей с Subaru Outback. Напомним, актуальный кроссовер седьмого поколения дебютировал весной 2025 года на автосалоне в Нью-Йорке. Его стандартный дорожный просвет равен 221 мм, максимальный диаметр колёс – 19 дюймов, а объём багажника при загрузке до потолка составил 980 литров.

Нынешний Outback предлагается в Штатах с двумя бензиновыми четырёхцилиндровыми оппозитными двигателями на выбор: либо с атмосферником объёмом 2,5 литра (мощность – 183 л.с., максимальный крутящий момент – 241 Нм), либо с турбомотором объёмом 2,4 литра (264 л.с. и 376 Нм). Коробка передач едина – вариатор Lineartronic, привод – только полный. Ещё модели досталась перенастроенная фирменная система выбора ездовых режимов X-Mode, при этом активировать нужный режим можно непосредственно с рулевого колеса.