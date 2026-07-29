Subaru вернет на рынок мощные полноприводные автомобили

Subaru готовит возвращение спорткаров WRX и BRZ с ДВС в 2027 году.

© За рулем

Subaru дала понять, что всерьез собирается вернуть на рынок по-настоящему быстрые модели. Пока – только тизер, весьма скупой на подробности. Но несколько предположений о будущем семействе сделать уже можно.

На деле возвращение спорткаров стало реальным благодаря успехам «электричек». Жесткие нормы по среднему расходу топлива (особенно в Европе) долгое время связывали руки – теперь же активный рост продаж электромобилей позволил компании выровнять общий показатель выбросов. По сути, экологичная линейка дала зеленый свет классическим ДВС. Без нее о возрождении «зажигалок» не стоило и мечтать.

Судя по затемненному изображению, новинки не станут радикально менять привычки. В глаза бросается длинный капот с массивным воздухозаборником – явно для нормального охлаждения подкапотного пространства – и заметно раздутые колесные арки. На тизере просматриваются два кузова: хэтчбек и седан. Скорее всего, их выпустят под знакомым индексом WRX. Третьим автомобилем, причем разработанным опять в паре с Toyota, может стать обновленный BRZ.

Что касается начинки, то для WRX практически гарантирован 2,4-литровый оппозитный двигатель. Его мощность, по слухам, доведут примерно до 300 лошадиных сил. Мотору в пару прочат 6-ступенчатую механику – она заметно выносливее вариатора и куда лучше подходит для активной езды. Новый BRZ, в свою очередь, вероятно, получит силовой агрегат от Toyota. Официально японцы представят все три машины в 2027 году.

Ранее «За рулем» уже рассказал о новом крутом седане BYD по цене Lada.