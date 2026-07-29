Непопулярный в России бренд анонсировал появление нового кроссовера

Компания VGV объявила о скором появлении на российском рынке рестайлингового вседорожника U70 Plus. Модель обзаведётся рядом доработок в салоне, также автомобиль получил ряд технических доработок. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

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Производитель отметил, что в движение модель приводит современный турбомотор с улучшенными по сравнению с предшественником динамическими характеристиками. Кроме того, инженеры бренда доработали подвеску, установили новые тормозные механизмы и улучшили шумоизоляцию.

Судя по изображениям модели, внешне она не изменится. Но в салоне, как ожидается, появятся медиасистема и другая центральная консоль.

Сроки появления обновлённого VGV U70 Plus, а также подробности о ценах и комплектациях, станут известны в ближайшее время.

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Актуальная версия оснащается 2,0-литровым турбомотором на 199 сил, работающим в связке с 8-ступенчатым «автоматом», привод — передний. Россияне могут выбрать кроссовер в версиях с пятью или семью посадочными местами в салоне.