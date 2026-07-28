В перечень авто для работы в такси в России добавили шесть моделей

В России расширили перечень автомобилей, попадающих под критерии закона о локализации такси. В него добавили еще шесть моделей, сообщает Минпромторг.

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В этот список попали модели Tenet A8, Tenet T8, Tenet T4L, Jeland J6, Jetour Dashing и Omoda C7, производство которых локализовано в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

Соответствующее распоряжение уже подписано правительством РФ.

Новая редакция перечня с учетом новых моделей, которые соответствуют третьему критерию "закона о локализации такси", разместят на сайте Минпромторга.

Ранее перечень включал 30 автомобилей марок Lada, "Москвич", Evolute, Haval, Voyah, Sollers и других.