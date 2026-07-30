В перечень машин для работы в такси внесли еще шесть моделей

В перечень автомобилей, попадающих под критерии закона о локализации такси, добавили еще шесть моделей, сообщает Минпромторг. Это Tenet A8, Tenet T8, Tenet T4L, Jeland J6, Jetour Dashing и Omoda C7.

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Производство всех моделей локализовано в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). В частности, автомобили Jetour и Omoda выпускаются на калининградском "Автоторе", почти весь модельный ряд Tenet (за исключением седана A8) локализован на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, а Jeland J6 и Tenet A8 собираются на экс-площадке General Motors в петербургских Шушарах.

Теперь в списке локализованных автомобилей для такси 36 моделей. Предыдущее расширение произошло в середине июля, когда были добавлены кроссовер Jetour X70 Plus и электрический "Атом".

Актуализированная редакция перечня с учетом новых моделей, соответствующих третьему критерию "закона о локализации такси", будет опубликована на сайте Минпромторга, уточнили в ведомстве.

Список формируется в рамках закона о локализации такси, который вступил в силу с 1 марта 2026 года. Документ предусматривает возможность его регулярного обновления по мере появления новых моделей, соответствующих установленным требованиям.

Как рассказал "РГ" собственник группы компаний "Км/ч" Иван Трандин, из шести новинок интереснее всего выглядят Jetour Dashing и Omoda C7.

"Бренды уже имеют узнаваемость на розничном рынке, у них сформирована сервисная база в крупных городах. Таксопаркам важно, чтобы запчасти были на складе, а механики знали машину. Эти два фактора часто важнее самой цены автомобиля. Jeland пока менее знаком конечному потребителю, но для такси это не критично: пассажиру важен комфорт салона и чистота, а не шильдик. Другой вопрос - доступность кузовных деталей и стоимость страхового ремонта после ДТП", - отметил эксперт.

Что касается спроса, то он будет поэтапным, уверен Трандин. Крупные агрегаторы сначала прогонят 30-50 машин по пилотному парку, посмотрят на фактический расход топлива, частоту поломок, стоимость ТО.

"Если экономика сойдется, через 3-4 месяца пойдут оптовые закупки. Мелкие таксопарки подключатся позже, когда на вторичном рынке появятся первые отзывы водителей, отработавших на этих машинах полгода", - полагает специалист.

Трандин также уверен, что в целом расширение списка работает на рынок: конкуренция среди локализованных моделей растет, производители вынуждены держать цены и качество запчастей, а таксопарки получают выбор вместо одного-двух вариантов.

Автомобильный эксперт Денис Гаврилов считает, что в перспективе в перечень будут добавляться автомобили, выпускаемые на российских заводах, с ценой до 3-3,5 млн рублей. Возможно, среди таких мы увидим Changan, Tenet Plus, а также новые модели Jeland.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев уверен, что необходимы специализированные автомобили. "Например, минивэны/универсалы для пассажирских перевозок групп, багажа, а также автомобили для лиц с ограниченными возможностями для обеспечения инклюзивности услуг такси. При добавлении новых моделей важно, чтобы производители гарантировали стабильное производство, наличие запчастей и развитую сервисную сеть. Это снижает риски для таксопарков", - отметил он.

В дальнейшем перечень логично расширять за счет наиболее массовых локализованных моделей с высокой доступностью, умеренной стоимостью владения и понятной сервисной базой, говорит директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов. "Для такси нужны не нишевые продукты, а автомобили, которые можно быстро поставить, обслуживать в больших объемах и прогнозировать по затратам на несколько лет вперед", - отметил эксперт, добавив, что не ожидает серьезных проблем с запчастями: в большинстве случаев техническая база моделей сохраняется, даже если меняется брендовая или производственная рамка. Это позволяет обеспечить понятную эксплуатацию и сервисную поддержку.