Китайский суперседан с «босс-режимом» вышел на домашний рынок

В Китае начались предпродажи премиального седана Hоngqi H7.

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Китайский премиальный бренд Hоngqi («Красное знамя») официально открыл предварительные продажи своего нового седана H7 на внутреннем рынке. Полноценный старт продаж намечен на 13 августа, а уже сейчас идет прием «слепых» предзаказов по символической цене 99 юаней (1150 рублей).

Модель, впервые была показана публике в апреле на Пекинском автосалоне.

Монументальный облик H7 формирует массивная решетка радиатора с вертикальными воздухозаборниками и знаменем Hоngqi в центре. Разделенная головная оптика и покатый купеобразный силуэт с полускрытыми дверными ручками выглядят довольно эффектно.

Просторный салон, благодаря габаритам (5060 мм в длину и колесной базе 2970 мм), дарит ощущение мобильной гостиной. Инженеры сделали ставку на абсолютную тишину: двухслойные стекла надежно гасят шум с улицы. Но главная изюминка – это «босс-режим» для пассажиров сзади. Нажатием одной кнопки мягкое кожаное кресло Nappa трансформируется в полноценное лежак: спинка откидывается, а выдвигающаяся подставка для ног снимает усталость после долгой дороги.

Под капотом новинки – интеллектуальная подключаемая гибридная установка (PHEV) на базе полуторалитрового турбомотора. Водителю помогает продвинутый комплекс ассистентов уровня L2+, который контролирует дистанцию и удержание полосы, делая дальние маршруты менее утомительными.

Пока что новинка предназначена исключительно для Китая: официальных планов по выходу на российский рынок нет. Однако стоит напомнить, что бренд Hongqi уже хорошо знаком отечественным автомобилистам: в России официально представлены 9 моделей – от представительского седана Guoya до кроссоверов и минивэнов.