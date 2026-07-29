В России продают Toyota Yaris Cross по цене Lada

Рынок доступных автомобилей, поставляемых в Россию по параллельному импорту, продолжает расти. Так, недавно до нашей страны добрались компактные кроссоверы Toyota Yaris Cross 2026 года, которые теперь можно приобрести как под заказ из Японии, так и из наличия. Цена на эти автомобили начинаются от 1 135 000 рублей.

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Почти все представленные экземпляры Toyota Yaris Cross имеют правый руль и полный привод.

Среди наиболее доступных вариантов выделяется фирма из Владивостока, предлагающая белый кроссовер в версии Urban Z за 1 135 000 рублей. За эту сумму покупатель получит автомобиль с тканевой отделкой сидений, 18-дюймовыми литыми дисками, спортивным обвесом, светодиодными фарами и фонарями, а также электроподогревом боковых зеркал, заднего стекла, руля и передних сидений.

Другие компании из столицы Приморья продают аналогичные экземпляры по цене от 1 550 000 до 1 790 000 рублей.

Частный продавец из Якутска предлагает кроссовер из наличия по цене 2 400 000 рублей. У такой машины передний привод и более скромное оснащение.

Все указанные кроссоверы оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 120 л.с. и бесступенчатым вариатором Direct Shift. Данная маломощная связка позволяет воспользоваться льготным утильсбором.

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