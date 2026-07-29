Ford обошел всех и стал лидером по количеству отзывных кампаний в США

Ford решил превзойти всех, но не с лучшей стороны. Американский концерн стал настоящим лидером антирейтинга, ведь каждый второй отозванный автомобиль в США выпущен Ford.

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К 28 июля 2026 года американский автогигант отозвал почти 13,5 млн машин, проведя 61 сервисную кампанию. За тот же период весь автопром США инициировал 226 отзывов, затронувших 26 740 225 машин.

Последняя сервисная акция касается задних сидений. Пассажиры могут застрять в салоне, если водительское кресло самопроизвольно откинется назад, ограничивая пространство. Опасность признали достаточной для нового отзыва.

Под действие акции подпадают 79 579 автомобилей, включая 64 409 Ford Explorer 2026-2027 годов и 15 170 Lincoln Aviator тех же годов выпуска.

Неисправность не вызывает внезапного сдвига кресла во время движения. Спинка может отклоняться назад даже без пассажиров в машине, если активирована функция запоминания положения сиденья. Это происходит при удаленном открытии дверей, дистанционном запуске двигателя или приближении владельца к автомобилю.

Проблема кроется в том, что электропривод неправильно интерпретирует положение кресла, связанного с памятью настроек. Если спинка продолжит движение назад, она может задеть пассажира второго ряда. В таких условиях функция обнаружения препятствий и обратного хода работает некорректно, что увеличивает риск защемления или травмы.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Nissan отзывает сотни тысяч машин из-за неправильных наклеек.