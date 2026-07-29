В России начнется выпуск роскошных машин Rox

В РФ начнут собирать люксовые кроссоверы Rox. Китайский автопроизводитель Rox Motor сообщил о скором начале серийного производства двух моделей на заводе «Автотор». Как сообщили редакции Quto.ru в пресс-службе предприятия, в Калининграде будет налажена сборка дорогих вседорожников 01 и Adamas.

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Обе модели в движение будет приводить гибридная силовая установка последовательного типа — она же самая выгодная с точки зрения налогов в России. Характеристики агрегатов пока не раскрываются, но уточняется, что обе машины будут способны проехать без подзарядки и дозаправки до 1000 км.

На данный момент россиянам доступны только машины, собранные в Китае. Их оснащение включает пневмоподвеску с регулировкой дорожного просвета, термобокс в салоне, а также широким набором систем безопасности и опций комфорта.