Верховный суд защитил право участника ДТП на полное возмещение по ОСАГО

Пострадавший в ДТП автовладелец имеет право на полную компенсацию по ОСАГО, если виновником аварии был другой участник происшествия. Такое решение принял Верховный суд РФ, сообщается на его официальном сайте.

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Высшая судебная инстанция страны рассмотрела дело россиянина Дениса Сергеева, который получил от страховой компании лишь половину суммы возмещения после аварии. Страховщик оправдывал свое решение отсутствием официального решения о степени вины участников ДТП.

Потом в судебном порядке было установлено, что Сергеев не совершал правонарушения. Исходя из этого решения, финансовый уполномоченный потребовал у страховой компании доплаты оставшейся часть возмещения, но та отказалась и сама обратилась в суд.

Первая инстанция отказала страховщику, но апелляционная и кассационная встали на его сторону. После этого финансовый уполномоченный обратился в Верховный суд с жалобой, в которой указал, что заявитель имеет право на полную компенсацию, поскольку причиной ДТП стали действия второго водителя.

«Страховое возмещение в равных долях выплачивается только в том случае, если ответственными за причинение ущерба признаны два или более водителей и степень вины каждого судом не установлена», — говорится в определении коллегии по гражданским делам Верховного суда.

По итогам рассмотрения жалобы коллегия по гражданским делам отменила решения апелляционной и кассационной инстанций, встав на сторону финансового уполномоченного и автовладельца.

В пресс-службе ВС России напомнили, что разделение выплат по ОСАГО между несколькими участниками ДТП регламентирован соответствующим федеральным законом. Согласно ему, страховщики производят выплату в равных долях лишь тем водителям, которые оба виноваты в аварии, но степень вины каждого не определена судом.

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