«Умные» светофоры будут обслуживать в Нижнем Новгороде за 4,4 млн рублей

В Нижнем Новгороде ищут подрядчика для технического обслуживания и аварийно-восстановительного ремонта «умных» светофоров. Информацию об этом опубликовали на портале госзакупок. Аукцион осуществляется по заказу нижегородского «Центра развития транспортных систем» (ЦРТС). Подрядчик должен будет обеспечить бесперебойную работу 29 «умных» светофоров на улицах Белинского, Горького, Родионова, Ванеева и Бекетова, а также на Казанском шоссе.

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В перечень оборудования входят дорожные контроллеры, видеодетекторы, IP-камеры и средства криптозащиты ViPNet. Начальная стоимость контракта составляет 4,4 млн рублей. Подрядчика определят 5 августа, а к работе можно будет приступить уже с 10 августа. Срок исполнения контракта — до 28 февраля 2027 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижегородской области установят еще 100 комплексов фотовидеофиксации.