Мужчина угнал Changan CS75 Plus, когда хозяин спал на пассажирском кресле

В ночь на 27 июля в Кокшетау (Акмолинская область, Казахстан) полиция остановила попытку одного из самых курьёзных угонов. Инцидент произошёл после того, как компания отдыхала в местном кафе, и один из отдыхающих нашёл простой, как ему казалось, способ, чтобы добраться до дома.

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Подозреваемый по делу проходит 26-летний житель Петропавловска, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Жертвой стал владелец автомобиля Changan CS75 Plus, который уснул на переднем пассажирском сиденье.

Злоумышленник сел за руль чужого кроссовера и успел проехать несколько метров по дороге, но автомобиль практически сразу заметил экипаж батальона патрульной полиции. Стражи порядка остановили машину, задержали угонщика и разбудили владельца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» (статья 200 УК РК).

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 1000 МРП (около 4,3 млн тенге или 720 тыс. рублей), общественных работ либо лишения свободы на срок до двух лет. На данный момент не уточняется, будет ли нарушитель дополнительно привлечён к ответственности за вождение в нетрезвом виде.