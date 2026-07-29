"Автодор" рассказал о готовности участка реконструкции М-3 "Украина"

Компания "Автодор" рассказала, что готовность завершающего участка реконструкции М-3 "Украина" составляет 65%. Речь идет об участке с 86 по 111 км трассы. На объекте одновременно ведутся разные виды работ.

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На сегодня выполнены:

- устройство земляного полотна на 3 млн куб. м грунта - 87% от общего объема;

- укладка 518 тыс. т. асфальтобетона - 75% от плана;

- переустройство инженерных коммуникаций - 77% от предусмотренных объемов.

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения установлено:

- 61 км барьерного ограждения;

- 1,2 тыс. опор и смонтировано 1,8 тыс. светильников.

Как добавили в "Автодоре", особое внимание уделяется возведению искусственных сооружений. Всего на данном участке предусмотрено 23 объекта.

Ранее "РГ" сообщала, что на трассе М-4 "Дон" под Новороссийском завершены дорожные работы.