До России добрался «умный» кроссовер Changan Nevo

Один из московских автосалонов объявил о начале приёма заказов на кроссовер Q05, который на домашнем рынке продаётся под суббрендом Nevo. Покупателям новинка доступна в комплектациях 405 Air и Ultra+.

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Размеры автомобиля составляют 4435 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1595 мм в высоту, размер багажника — от 540 до 1380 литров.

В движение новинку приводит установленный на передней оси электромотор на 163 л. с., работающий в связке с 51,9-киловаттным аккумулятором. Запас хода достигает 506 км по циклу CLTS.

© E.N. Cars

© E.N. Cars

Топовой версии положены цифровая панель приборов, медиасистема, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с системой удержания машины в полосе, бесключевой доступ в салон, панорамная крыша, аудиосистема с 8 динамиками, передние кресла с подогревом, вентиляцией и массажем.

Диапазон цен на Changan Nevo Q05 варьируется от 1 860 000 до 2 459 000 рублей, а сроки поставки машин составляют 40-50 дней.