BMW планирует уволить 8 тысяч сотрудников по всему миру

Немецкий автоконцерн BMW готовится к масштабным сокращениям своих сотрудников. Компания запускает программу добровольных увольнений, рассчитанную до конца 2027 года.

Согласованная с профсоюзами инициатива в основном коснется административного персонала и разработчиков новых продуктов, но не затронет производственные линии, сообщает агентство DPA.

Под сокращение попадет около 8 тысяч рабочих мест по всему миру. В основном увольнения ожидаются в Германии, где трудятся более 87 тысяч сотрудников концерна.

Эти меры вызваны пересмотром компанией своих годовых прогнозов. BMW отмечает слабость спроса на китайском рынке и более существенное, чем предполагалось, влияние геополитической напряженности на Ближнем Востоке.