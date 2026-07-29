Mini готовит приключенческую версию кроссовера Countryman

Британская марка Mini, принадлежащая BMW Group, хочет найти новых покупателей среди любителей отдыха на свежем воздухе за пределами хорошей дорожной инфраструктуры. Новая версия Mini Countryman с увеличенным дорожным просветом, дополнительной защитой и более энергоёмкой подвеской проходит испытания в американских Скалистых горах.

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Актуальный Mini Countryman третьего поколения дебютировал в 2023 году, сегодня у него есть три бензиновые, одна дизельная и две электрические версии. Электрические версии в начале этого года пережили небольшое техническое обновление.

Как продаётся «третий» Countryman, мы не знаем, поскольку BMW Group в своих отчётах не раскрывает статистику продаж по моделям, но в целом марка Mini сейчас идёт в гору: в первой половине 2026 года её глобальные продажи, по данным самой компании, выросли на 11,7% до 149 538 автомобилей. Главным рынком сбыта для Mini является Европа: здесь, по данным ACEA, в первом полугодии встали на учёт 96 047 новых автомобилей этой марки (+20,4% по сравнению с АППГ). Положительную динамику обеспечили расширение модельной линейки и всплеск спроса на электромобили в связи с резким увеличением цен на бензин и дизельное топливо.

Вместе с тем глава Mini Жан-Филипп Парен считает, что британской марке можно развиваться ещё лучше и привлекать покупателей в тех нишах, в которых Mini пока отсутствует. В последние годы объективно растёт спрос на приключенческие автомобили, особенно в США, а Mini прежде игнорировала этот сегмент, чем пользовались тюнеры, предлагая свои «оффроудные» версии кроссовера Countryman. Теперь этот недостаток исправлен — уже в октябре состоится премьера новой, приключенческой версии Mini Countryman, которая сейчас проходит финальные испытания в Скалистых горах штата Колорадо.

Приключенческая версия Mini Countryman пока не имеет собственного названия, а предсерийные машины на испытаниях завёрнуты в камуфляжную обёртку. Из особенностей новой версии можно заметить увеличенный дорожный просвет, вседорожные шины General Grabber AT с «зубастым» протектором и огромную складную палатку на крыше. В подвеске можно ждать более энергоёмкие амортизаторы, а днище наверняка получило защиту от камней. Глушитель под кормой явно указывает на то, что предсерийный приключенческий Countryman оснащён ДВС, но, возможно, эта же версия будет предложена и с двухмоторной электрической силовой установкой.