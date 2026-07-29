Volkswagen рубит концы: меньше моделей, комплектаций и компонентов

Концерн Volkswagen принял решение сократить операционные расходы, уменьшив число выпускаемых моделей и количество применяемых в них компонентов. По данным издания Motor1, в среднем набор используемых деталей сократится на 75%, что, вероятно, приведет к уменьшению количества доступных дополнительных опций.

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Для массовых брендов концерна, таких как Skoda и Cupra, число компонентов фронтальной оптики уменьшится на 60%, а деталей переднего бампера - на 50%. Также на 30% сократится число комплектующих для кресел.

У премиальных марок, таких как Audi, Bentley и Lamborghini, сиденья планируется упростить на 90%, включая разнообразие материалов отделки. Выбор рулевых колес и колесных дисков также станет меньше. Марка Porsche в этом анонсе не упоминается.

Кроме того, Volkswagen подтвердил снижение производственных мощностей на шести европейских и двух китайских предприятиях, а также закрытие ряда площадок. Годовой объем выпуска автомобилей должен уменьшиться с 12 до 10 миллионов, но руководство считает, что этого недостаточно. Планируется дополнительное сокращение на полмиллиона машин в Европе и Китае.

Концерн также собирается сократить свой модельный ряд вдвое. Это коснется и марки Porsche, но не затронет Bentley и Lamborghini. По истечении жизненного цикла на пенсию могут уйти не менее десяти моделей.

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