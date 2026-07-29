В Сочи пресекли незаконный бизнес на джип-турах

В Лазаревском районе в рамках операции "Курорт‑2026" полицейские и автоинспекторы остановили деятельность группы, которая возила отдыхающих на автомобилях УАЗ без каких‑либо разрешений, сообщает пресс-служба сочинского УВД.

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Четверо местных жителей зарабатывали на джип‑турах, хотя официально не были зарегистрированы как предприниматели и не имели нужных лицензий.

Для туристов это может быть опасно: за рулем могут оказаться водители без должной подготовки, а техника - не пройти необходимый техосмотр.

Итог рейда: на всех четверых составили административные протоколы, а четыре внедорожника забрали и поставили на спецстоянку.