Виноват новый X3: BMW уволит тысячи работников

Немецкий автоконцерн BMW планирует сократить около 8 тыс. сотрудников в глобальном масштабе. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на источники внутри компании, сокращение штата будет происходить за счет естественной текучести кадров и добровольной программы увольнения с выплатой компенсации

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Программа увольнений рассчитана на период с октября 2026 года до конца 2027 года. Под неё подпадают сотрудники, не занятые на производстве. Учитывая, что из почти 154 тыс. работников концерна более половины (около 84 тыс. человек) трудятся в Германии, предполагается, что основная масса сокращений придётся на немецкие филиалы.

Точная стоимость реструктуризации пока не раскрывается. Однако финансовый директор Вальтер Мертль ранее заявлял о единовременных расходах на реорганизацию в размере около одного миллиарда евро. Неясно, пойдёт ли вся эта сумма исключительно на выплаты сотрудникам. Данные об ожидаемой экономии также отсутствуют.

Источники внутри компании, помимо затяжного кризиса, называют довольно неожиданную причину сокращений: BMW вложила значительные средства в разработку семейства Neue Class, включая кроссовер BMW iX3. Часть затрат на разработку планируется компенсировать снижением численности работников.